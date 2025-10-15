Skate Your Sound Colmar

Skate Your Sound

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Une nouveauté à la patinoire de Colmar, devenez le DJ de la soirée !

Scannez le QR Code et diffusez vos musiques, vidéos et dédicaces sur notre nouvel écran géant !

Un anniversaire à fêter, une déclaration à faire ou un simple message à passer ? C’est le moment de faire entendre vos voix !

INFORMATIONS PRATIQUES

Sans réservation.

Restauration sur place.

La soirée est déconseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

A new feature at the Colmar ice rink: become the DJ for the evening!

German :

Eine Neuheit auf der Eisbahn in Colmar: Werden Sie der DJ des Abends!

Italiano :

Una novità alla pista di pattinaggio di Colmar: diventa il DJ della serata!

Espanol :

Una novedad en la pista de hielo de Colmar: ¡conviértase en el DJ de la noche!

