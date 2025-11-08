SKETCHES & IMPROS Soirée solidaire à Pacy-sur-Eure Salle du Général Leclerc Pacy-sur-Eure
SKETCHES & IMPROS Soirée solidaire à Pacy-sur-Eure
Salle du Général Leclerc 80 rue Aristide Briand Pacy-sur-Eure Eure
Venez passer une soirée pleine de rires, d’émotions et de partage avec la troupe Tous en scène à Pacy-sur-Eure !
L’entrée est libre, et chacun peut faire un geste solidaire pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association de lutte contre le cancer du sein.
Une belle occasion d’allier humour et solidarité.
Informations 06 67 85 11 56 .
