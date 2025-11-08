SKETCHES & IMPROS Soirée solidaire à Pacy-sur-Eure Salle du Général Leclerc Pacy-sur-Eure

SKETCHES & IMPROS Soirée solidaire à Pacy-sur-Eure

Salle du Général Leclerc 80 rue Aristide Briand Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez passer une soirée pleine de rires, d’émotions et de partage avec la troupe Tous en scène à Pacy-sur-Eure !

L’entrée est libre, et chacun peut faire un geste solidaire pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association de lutte contre le cancer du sein.

Une belle occasion d’allier humour et solidarité.

Informations 06 67 85 11 56 .

Salle du Général Leclerc 80 rue Aristide Briand Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 6 67 85 11 56

English : SKETCHES & IMPROS Soirée solidaire à Pacy-sur-Eure

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement SKETCHES & IMPROS Soirée solidaire à Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-10-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération