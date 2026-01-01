Sketchs en série

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

Les Pas’Sages en Scène sont de retour sur les planches pour vous présenter Sketchs en série .

Rendez-vous samedi 31 janvier à 20h30 et dimanche 1er février à 15h30 à la salle des fêtes pour passer un bon moment en leur compagnie

Samedi 31 janvier

20h30

Dimanche 1er février

15h30

Salle des fêtes de Crépy-en-Valois

Adulte 10€ Enfant 5€

Réservation au 06 81 51 91 05 .

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 51 91 05

English :

Les Pas’Sages en Scène are back on stage to present Sketchs en série ??.

Join them Saturday January 31 at 8:30 pm and Sunday February 1 at 3:30 pm at the Salle des Fêtes for a great time

? Saturday, January 31st

? 20h30

? Sunday, February 1st

? 15h30

? Crépy-en-Valois village hall

? Adults: 10? Children: 5?

Reservations: 06 81 51 91 05 ?

L’événement Sketchs en série Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois