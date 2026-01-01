Sketchs en série Crépy-en-Valois
Sketchs en série Crépy-en-Valois samedi 31 janvier 2026.
Sketchs en série
25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise
Les Pas’Sages en Scène sont de retour sur les planches pour vous présenter Sketchs en série .
Rendez-vous samedi 31 janvier à 20h30 et dimanche 1er février à 15h30 à la salle des fêtes pour passer un bon moment en leur compagnie
Samedi 31 janvier
20h30
Dimanche 1er février
15h30
Salle des fêtes de Crépy-en-Valois
Adulte 10€ Enfant 5€
Réservation au 06 81 51 91 05 .
25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 81 51 91 05
English :
Les Pas’Sages en Scène are back on stage to present Sketchs en série ??.
Join them Saturday January 31 at 8:30 pm and Sunday February 1 at 3:30 pm at the Salle des Fêtes for a great time
? Saturday, January 31st
? 20h30
? Sunday, February 1st
? 15h30
? Crépy-en-Valois village hall
? Adults: 10? Children: 5?
Reservations: 06 81 51 91 05 ?
