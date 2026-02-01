Ski de fond en nocturne Vallorcine Vallorcine
Ski de fond en nocturne Vallorcine Vallorcine mardi 17 février 2026.
Ski de fond en nocturne Vallorcine
Foyer de ski de fond Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 17:30:00
fin : 2026-02-17 20:00:00
Date(s) :
2026-02-17
Venez pratiquer le ski de fond en nocturne. Rendez-vous au Buet avec votre lampe frontale.
.
Foyer de ski de fond Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 33 13 04 foyer.vallorcine@ccvcmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free skating + skate loans. Cancelled in case of rain.
L’événement Ski de fond en nocturne Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc