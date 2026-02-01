Ski de Fond et Biathlon à Avaricum Bourges

Ski de Fond et Biathlon à Avaricum

Le Centre Commercial Avaricum vous donne rendez-vous pour une animation hivernale originale et conviviale mêlant sport, jeu et immersion.

Le temps d’un après-midi, glissez sur une piste de ski de fond synthétique de 40 mètres, testez votre adresse sur un stand de tir biathlon laser, et immortalisez l’instant grâce à un télésiège scénographié au cœur d’un décor montagnard avec chalet et sapins.

Cette animation est gratuite, accessible dès 8 ans (pointures du 28 au 46), avec matériel fourni sur place.

Et pour prolonger le plaisir, une pause gourmande vous attend avec un stand de crêpes chez Häagen-Dazs.

Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis ! .

8 Avenue de Peterborough Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire centrecommercialavaricum@gmail.com

English :

Avaricum Shopping Center invites you to an original and friendly winter event combining sport, games and immersion.

