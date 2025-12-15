Ski de rando nordique initiation pour les débutants Métabief

Ski de rando nordique initiation pour les débutants

11 rue du village Métabief Doubs

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05

Venez découvrir les plaisirs de la glisse ! Le ski de randonnée nordique est un ski de fond beaucoup plus stable (plus large, avec des carres, des chaussures plus rigides, …). C’est un ski qui est très adapté au massif jurassien, grâce à ces écailles sous le ski il permet de passer partout, c’est un vrai ski 4×4 qui nous évite de mettre et retirer des peaux de phoques tout le temps. Nous évoluons hors des sentiers balisés ce qui nous laisse la liberté de choisir notre itinéraire en fonction de nos envies et notre niveau. Pendant cette initiation nous pourrons voir les techniques de base pour se déplacer en autonomie sur le manteau neigeux et découvrir les premiers plaisirs de la glisses. Même si vous n’avez jamais fait de ski, ne vous inquiétiez pas cette initiation est faite pour vous.

Tous les tarifs comprennent l’encadrement et la location du matériel. .

11 rue du village Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté metabief@ecoledeski.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

