Ski découverte Domaine alpin de La Bresse-Hohneck La Bresse

Les stations LABELLEMONTAGNE s’engagent pour les débutants avec une heure d’initiation offerte ! Cette initiative encourage les contemplatifs à franchir le pas goûter aux joies de la glisse gratuitement avec un moniteur (forfait de ski et matériel inclus) en début de semaine avant l’ouverture des pistes. Avantages une prise en charge personnalisée et des pistes quasi désertes. Renseignements et inscription à l’Office de Tourisme de La Bresse jusqu’à 12h la veille de l’activité. Animation réservée aux débutants adultes (à partir de 18 ans) Inscriptions selon disponibilités.Adultes

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 25 41 29 tourisme@labresse.net

LABELLEMONTAGNE resorts are committed to beginners with a free one-hour initiation! This initiative encourages contemplative skiers to take the plunge: try the joys of skiing for free with an instructor (ski pass and equipment included) at the beginning of the week before the slopes open. Advantages: a personalized care and almost deserted slopes. Information and registration at the Tourist Office of La Bresse until noon the day before the activity. Activity reserved for adult beginners (from 18 years old). Registration according to availability.

