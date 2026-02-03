Ski Games Rossignol Orcières
Ski Games Rossignol Orcières samedi 21 mars 2026.
Ski Games Rossignol
Domaine Skiable Orcières Hautes-Alpes
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 00:00:00
2026-03-21
24ème édition du ski cross pour les enfants des catégories U12 à U14.
500 coureurs des skis clubs français et frontaliers s’affrontent sur un boarder cross avec bosses, virages relevés et même une piscine pour une descente technique et ludique !
Domaine Skiable Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89
English : Ski Games Rossignol
23rd edition of the ski cross for children in categories U12 to U14.
500 racers from French and cross-border ski clubs compete on a boarder cross with moguls, banked turns and even a swimming pool for a fun, technical descent!
