Ski Games Rossignol Orcières

Ski Games Rossignol

Domaine Skiable Orcières Hautes-Alpes

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 00:00:00

2026-03-21

24ème édition du ski cross pour les enfants des catégories U12 à U14.

500 coureurs des skis clubs français et frontaliers s’affrontent sur un boarder cross avec bosses, virages relevés et même une piscine pour une descente technique et ludique !

Domaine Skiable Orcières 05170 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 55 89 89

English : Ski Games Rossignol

23rd edition of the ski cross for children in categories U12 to U14.

500 racers from French and cross-border ski clubs compete on a boarder cross with moguls, banked turns and even a swimming pool for a fun, technical descent!

