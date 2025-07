Ski nautique, bouées tractées, baby ski et wake board Saint-Saud-Lacoussière

Ski nautique, bouées tractées, baby ski et wake board Saint-Saud-Lacoussière samedi 26 juillet 2025.

Ski nautique, bouées tractées, baby ski et wake board

Etang Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-26

Animations sports nautiques de loisirs ski nautique (baby ski, bi, mono, wake, paraski) et bouées tractées.

Tarifs babyski enfant et bouée 10€ le tour par personne ski, wake, paraski 20€ le tour par personne.

Animations sports nautiques de loisirs ski nautique (baby ski, bi, mono, wake, paraski) et bouées tractées.

Tarifs babyski enfant et bouée 10€ le tour par personne ski, wake, paraski 20€ le tour par personne. .

Etang Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 80 37 23

English :

Leisure water sports activities: water skiing (baby ski, bi, mono, wake, paraski) and towed buoys.

Rates babyski and buoy 10€ per person ski, wake, paraski 20€ per person.

German : Ski nautique, bouées tractées, baby ski et wake board

Animationen für Wassersportler: Wasserski (Babyski, Bi, Mono, Wake, Paraski) und Bojen.

Preise: Babyski für Kinder und Bojen 10? pro Fahrt pro Person Ski, Wake, Paraski 20? pro Fahrt pro Person.

Italiano :

Attività sportive acquatiche per il tempo libero: sci nautico (baby ski, bi, mono, wake, paraski) e boe trainate.

Prezzi: babyski e boa 10? a giro per persona sci, wake, paraski 20? a giro per persona.

Espanol : Ski nautique, bouées tractées, baby ski et wake board

Actividades náuticas de ocio: esquí acuático (babyski, bi, mono, wake, paraski) y boyas remolcadas.

Precios: babyski y boya 10? la vuelta por persona esquí, wake, paraski 20? la vuelta por persona.

L’événement Ski nautique, bouées tractées, baby ski et wake board Saint-Saud-Lacoussière a été mis à jour le 2025-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin