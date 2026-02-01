Skiez…puis patinez ! Nocturnes festives à la patinoire Patinoire Gavarnie-Gèdre

Skiez…puis patinez ! Nocturnes festives à la patinoire

Patinoire GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Profitez d’une soirée exceptionnelle à la patinoire, en nocturne ! Ambiance garantie ! Au programme de 16h30 à 18h30 maquillage et sculpture de ballons. À 18h initiation à la carabine laser.

.

Patinoire GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an exceptional evening at the skating rink, at night! Atmosphere guaranteed! Program: from 4:30 to 6:30 p.m.: face painting and balloon sculpting. At 6pm: laser rifle initiation.

L’événement Skiez…puis patinez ! Nocturnes festives à la patinoire Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-01-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65