Skiez…puis patinez ! Nocturnes festives à la patinoire Patinoire Gavarnie-Gèdre

Skiez…puis patinez ! Nocturnes festives à la patinoire

Patinoire GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Profitez d’une soirée exceptionnelle à la patinoire, en nocturne, et découvrez le tir à la carabine laser !

Patinoire GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

Enjoy an exceptional evening at the ice rink, at night, and discover laser rifle shooting!

