Skin Party Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Skin Party

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 16:00:00

2026-03-14

SKIN PARTY L’expérience beauté et bien-être ouverte à tous !

Envie d’un moment pour prendre soin de vous, découvrir des conseils experts et partager une parenthèse conviviale dans un cadre élégant ?

La Skin Party vous accueille pour une après-midi dédiée à la peau, au bien-être et à la détente, dans l’atmosphère raffinée de l’Hôtel Mercure Granville Le Grand Large.

Au programme

• Ateliers de soins & démonstrations,

• Conseils beauté personnalisés,

• Découverte de soins experts,

• Boissons énergisantes & détox,

• Brunch healthy gourmand.

Cet événement est ouvert à toutes et à tous que vous soyez passionné(e) de skincare, curieux(se) d’en apprendre plus ou simplement en quête d’un moment agréable, vous êtes les bienvenu(e)s.

Le bar de l’hôtel sera également accessible pour celles et ceux qui souhaitent consommer d’autres boissons sur place et prolonger ce moment dans une ambiance détendue.

Places limitées pour garantir une expérience privilégiée.

Réservez dès maintenant et venez au naturel… vous serez encore plus rayonnant(e) https://my.weezevent.com/skin-party-8 .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

