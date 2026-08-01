Skoazell Fest #3 Fest noz et Repas Place des Anciens Combattants Argol

Informations pratiques

Argol

Skoazell Fest #3 Fest noz et Repas

Place des Anciens Combattants Musée des Vieux métiers Argol Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 01:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Rdv le 20 août à Argol, pour un nouveau fest noz Skoazell au profit des femmes victimes de violences en Presqu’île de Crozon.

Repas sur réservation

Pensez à réserver votre paella avant le 12 août, en ligne https://www.helloasso.com/associations/l-atelier-citoyen/evenements/skoazell-fest-aout-2026

Programme

19h — Paëlla concoctée par Le Relais de la Presqu’île, sur réservation

20h — Initiation aux danses bretonnes

21h — Fest-Noz avec MP6, Malrieu-Urvoy et Berbey-Hergoualc’h

* Paëlla à emporter 15 €

* Paëlla sur place et Fest-Noz 18 €

* Fest-Noz seul 8 €

* Gratuit pour les moins de 12 ans

Les fonds récoltés lors du Skoazell Fest permettront de contribuer à l’accompagnement juridique, logistique et financier des femmes victimes de violences sexuelles sur la Presqu’île.

Un stand enfants, avec maquillage et sculptures sur ballons, sera proposé aux familles.

Un stand de prévention et de sensibilisation aux violences faites aux femmes sera également tenu par des bénévoles de l’association Veille en Presqu’île. Le public pourra y trouver des informations, échanger avec les bénévoles et mieux connaître les ressources et les dispositifs d’accompagnement existant sur le territoire.

Et à bientôt sur le parquet ?? .

Place des Anciens Combattants Musée des Vieux métiers Argol 29560 Finistère Bretagne +33 6 79 84 99 65

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English :

L’événement Skoazell Fest #3 Fest noz et Repas Argol a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime