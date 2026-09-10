Skol Ar Mor : au cœur des savoir-faire de la charpente de marine, Skol Ar Mor, Saint-Nazaire
dimanche 20 septembre 2026 · Skol Ar Mor · Saint-Nazaire
Informations pratiques
Skol Ar Mor : au cœur des savoir-faire de la charpente de marine Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 15h30 Skol Ar Mor Loire-Atlantique
Trois créneaux de visite et une conférence. Réservation conseillée : https://koalendar.com/e/jepvisite-skol-ar-mor
07 68 42 10 59
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Poussez les portes de notre école-atelier dédiée à la charpente de marine et au patrimoine maritime. Parcourez nos ateliers et découvrez les bateaux en construction et en restauration, ainsi que les activités de Skol Ar Mor : formation aux métiers de la charpente de marine, atelier d’insertion avec la Recyclerie nautique et formations Culture & Patrimoine.
Profitez également d’une conférence, à 15 h 30, animée par Jacques Audoin, un des Meilleurs Ouvriers de France en Charpente de Marine. Il partagera son parcours, son savoir-faire et sa passion pour ce métier d’excellence. La journée sera aussi l’occasion de découvrir son ouvrage de référence, « Manuel de Charpente Navale », véritable outil d’atelier qui rassemble plus de 40 ans d’expérience pour transmettre les gestes, les techniques et l’esprit de la charpente navale aux générations futures.
Skol Ar Mor 28 Route du Bois Joalland 44600 Saint Nazaire Saint-Nazaire 44600 Villeneuve Loire-Atlantique Pays de la Loire
Poussez les portes de notre école-atelier dédiée à la charpente de marine et au patrimoine maritime. Parcourez nos ateliers et découvrez les bateaux en construction et en restauration, ainsi que les …
© Skol Ar Mor
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