Sky Rooftop Vendredi 27 juin 2025 de 18h à 22h30.

Mercredi 2 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Jeudi 3 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Vendredi 4 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Mercredi 9 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Jeudi 10 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Vendredi 11 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Mercredi 16 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Jeudi 17 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Vendredi 18 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Mercredi 23 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Jeudi 24 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Vendredi 25 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Mercredi 30 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Jeudi 31 juillet 2025 de 18h à 22h30.

Vendredi 1er août 2025 de 18h à 22h30. Campus Biaggi Événements (CPA) 6 Rue Joseph Biaggi Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Cabaret Aléatoire et Demeyere Traiteur ont le plaisir de vous présenter la 2ème saison du Sky Rooftop.

Une vue panoramique sur toute la ville, cocktails & food, musique dans un espace intimiste et convivial, idéal pour partager un moment de détente, avec comme décor naturel et toile de fond la ville de Marseille et son coucher de soleil.



Situé sur les hauteurs du quartier Saint-Charles, nous vous accueillons tous les mercredis, jeudis et vendredis de l’été, de 18h00 à 22h30.



Le mercredi, le Sky Rooftop résonne au rythme de la black music.

Un savant mélange de hip-hop, funk, r’n’b, afro, néo soul et sonorités caribéennes.

Des soirées chaleureuses, dansantes ou contemplatives, qui rendent hommage à l’héritage musical tout en célébrant ses réinventions les plus actuelles.



Le jeudi, place à une sélection à la fois large et pointue, légère et planante, parfaite pour accompagner le coucher du soleil.



Le vendredi, on entre dans le week-end avec une sélection résolument festive et solaire. Des rythmes house, disco, indie pop et autres grooves électroniques, pensés pour faire danser jusqu’à la dernière lumière du jour. Une ambiance légère et euphorique, idéale pour profiter du sunset marseillais en musique.



Des sons provenant de tous les horizons pensés pour chiller, discuter, danser ou simplement profiter de la vue et de l’instant.



La jauge étant limitée, pensez à réserver rapidement vos places gratuit avant 19h // 5€ à partir de 19h .

Campus Biaggi Événements (CPA) 6 Rue Joseph Biaggi

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cabaret Aléatoire and Demeyere Traiteur are pleased to present the 2nd season of Sky Rooftop.

German :

Das Cabaret Aléatoire und Demeyere Traiteur freuen sich, Ihnen die zweite Saison des Sky Rooftop zu präsentieren.

Italiano :

Il Cabaret Aléatoire e Demeyere Traiteur sono lieti di presentare la seconda stagione di Sky Rooftop.

Espanol :

Cabaret Aléatoire y Demeyere Traiteur se complacen en presentar la 2ª temporada de Sky Rooftop.

