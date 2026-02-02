Skyjo party à Aiffres Aiffres

Skyjo party à Aiffres

Rue de la Baraudrie Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Venez participer à la deuxième SKYJO PARTY de la MAJA le samedi 21 février 2026 à partir de 18h30 à Aiffres

Inscription obligatoire places limitées

Buvette & petite restauration sur place .

Rue de la Baraudrie Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 28 13

