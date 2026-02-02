Skyjo party à Aiffres Aiffres
Skyjo party à Aiffres Aiffres samedi 21 février 2026.
Skyjo party à Aiffres
Rue de la Baraudrie Aiffres Deux-Sèvres
Tarif : – – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez participer à la deuxième SKYJO PARTY de la MAJA le samedi 21 février 2026 à partir de 18h30 à Aiffres
Inscription obligatoire places limitées
Buvette & petite restauration sur place .
Rue de la Baraudrie Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 28 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Skyjo party à Aiffres
L’événement Skyjo party à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Niort Marais Poitevin