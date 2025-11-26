SKYLER SAUFLEY BAND ZYGO BAR Nantes

SKYLER SAUFLEY BAND ZYGO BAR Nantes mercredi 26 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 22:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

En tant que multi-instrumentiste autodidacte, Skyler Saufley n’est pas un artiste de blues typique, et son parcours pour arriver ici est le fruit d’un travail acharné…Spécialisé dans le blues de style jump, swing et west coast, associé à sa présence scénique impeccable et son sens du spectacle, le talent de Saufley devient impossible à ignorer, évoquant l’esprit des légendes du blues T-Bone Walker et Pee Wee Crayton.Ses concerts sont imprégnés d’un mélange de standards de blues et de boogie-woogie électrisants qui mettront le public sur pied et le laisseront en redemander. Skyler se produit beaucoup dans le sud-est et a récemment été intronisé au Blues Hall of Fame de l’Alabama.Skyler Saufley guitar vocal / Abdell B.Bop upright / Denis Agenet drums / Anita Fabiani pianoFacebookInstagramYoutube

ZYGO BAR Nantes 44000