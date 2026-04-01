Slackline Stand Up paddle Rando VTT Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Slackline Stand Up paddle Rando VTT

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Slackline (10h à 11h et 11h à 12h).

Tout public.

Réservation conseillée. .

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04

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English :

L’événement Slackline Stand Up paddle Rando VTT Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor