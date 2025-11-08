Slalom automobile parking Esplanade du Paradis Lourdes

Slalom automobile

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-08

Le Slalom automobile arrive sur l’esplanade du Paradis à Lourdes le week-end du 8 et 9 novembre 2025 !

Organisé par L’Écurie des Gaves

Au programme

Samedi 8 novembre Essais de 16 h à 21 h ;

Dimanche 9 novembre Essais de 9 h à 12 h 15 Courses en 3 manches de 14 h à 18 h.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

+33 6 21 29 27 26 ecuriedesgaves@gmail.com

English :

The Automobile Slalom arrives on the esplanade du Paradis in Lourdes on the weekend of November 8 and 9, 2025!

Organized by L?Écurie des Gaves

On the program:

Saturday November 8: Practice from 4 pm to 9 pm ;

Sunday, November 9: Practice from 9 a.m. to 12:15 p.m. ? Races in 3 heats from 2 p.m. to 6 p.m.

For further information, please contact us.

German :

Der Automobilslalom kommt am Wochenende des 8. und 9. November 2025 auf die Esplanade du Paradis in Lourdes!

Organisiert wird er von L?Écurie des Gaves

Auf dem Programm stehen:

Samstag, 8. November: Probefahrten von 16 bis 21 Uhr ;

Sonntag, 9. November: Prüfungen von 9 bis 12.15 Uhr ? Rennen in drei Durchgängen von 14 bis 18 Uhr.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Lo Slalom automobilistico arriva all’Esplanade du Paradis di Lourdes il weekend dell’8 e 9 novembre 2025!

Organizzato da L’Écurie des Gaves

In programma:

Sabato 8 novembre: prove dalle 16.00 alle 21.00;

Domenica 9 novembre: prove libere dalle 9.00 alle 12.15? Gare in 3 manches dalle 14.00 alle 18.00.

Per ulteriori informazioni, contattateci.

Espanol :

El Car Slalom llega a la Esplanade du Paradis de Lourdes el fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2025

Organizado por L’Écurie des Gaves

En el programa:

Sábado 8 de noviembre: Práctica de 16:00 a 21:00 ;

Domingo 9 de noviembre: entrenamientos de 9.00 a 12.15 h ? Carreras en 3 mangas de 14.00 a 18.00 h.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

