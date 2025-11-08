Slalom automobile parking Esplanade du Paradis Lourdes
Slalom automobile parking Esplanade du Paradis Lourdes samedi 8 novembre 2025.
Slalom automobile
parking Esplanade du Paradis LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Le Slalom automobile arrive sur l’esplanade du Paradis à Lourdes le week-end du 8 et 9 novembre 2025 !
Organisé par L’Écurie des Gaves
Au programme
Samedi 8 novembre Essais de 16 h à 21 h ;
Dimanche 9 novembre Essais de 9 h à 12 h 15 Courses en 3 manches de 14 h à 18 h.
Informations aux coordonnées ci-dessous.
English :
The Automobile Slalom arrives on the esplanade du Paradis in Lourdes on the weekend of November 8 and 9, 2025!
Organized by L?Écurie des Gaves
On the program:
Saturday November 8: Practice from 4 pm to 9 pm ;
Sunday, November 9: Practice from 9 a.m. to 12:15 p.m. ? Races in 3 heats from 2 p.m. to 6 p.m.
For further information, please contact us.
German :
Der Automobilslalom kommt am Wochenende des 8. und 9. November 2025 auf die Esplanade du Paradis in Lourdes!
Organisiert wird er von L?Écurie des Gaves
Auf dem Programm stehen:
Samstag, 8. November: Probefahrten von 16 bis 21 Uhr ;
Sonntag, 9. November: Prüfungen von 9 bis 12.15 Uhr ? Rennen in drei Durchgängen von 14 bis 18 Uhr.
Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Lo Slalom automobilistico arriva all’Esplanade du Paradis di Lourdes il weekend dell’8 e 9 novembre 2025!
Organizzato da L’Écurie des Gaves
In programma:
Sabato 8 novembre: prove dalle 16.00 alle 21.00;
Domenica 9 novembre: prove libere dalle 9.00 alle 12.15? Gare in 3 manches dalle 14.00 alle 18.00.
Per ulteriori informazioni, contattateci.
Espanol :
El Car Slalom llega a la Esplanade du Paradis de Lourdes el fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2025
Organizado por L’Écurie des Gaves
En el programa:
Sábado 8 de noviembre: Práctica de 16:00 a 21:00 ;
Domingo 9 de noviembre: entrenamientos de 9.00 a 12.15 h ? Carreras en 3 mangas de 14.00 a 18.00 h.
Para más información, póngase en contacto con nosotros.
