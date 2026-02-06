Slalom automobile

parking Esplanade du Paradis LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-07 16:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2026-03-07

Le Slalom automobile arrive sur l’esplanade du Paradis à Lourdes le week-end du 7 et 8 mars 2026!

Organisé par L’Écurie des Gaves

Au programme

Samedi 8 novembre Essais de 16 h à 21 h ;

Dimanche 9 novembre Essais de 9 h à 12 h 15 Courses en 3 manches de 14 h à 18 h.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

parking Esplanade du Paradis LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 29 27 26 ecuriedesgaves@gmail.com

English :

The Automobile Slalom arrives on the Esplanade du Paradis in Lourdes on the weekend of March 7 and 8, 2026!

Organized by L?Écurie des Gaves

On the program:

Saturday November 8: Practice from 4 pm to 9 pm ;

Sunday, November 9: Practice from 9 a.m. to 12:15 p.m. ? Races in 3 heats from 2 p.m. to 6 p.m.

For further information, please contact us.

