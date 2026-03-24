Slalom en côte Gisors
Slalom en côte Gisors jeudi 14 mai 2026.
Slalom en côte
Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
2ème slalom en côte de Gisors
Pilotes, passionnés de sport automobile et spectateurs, vous êtes conviés à un événement incontournable qui va mettre à l’honneur la vitesse, la technique et l’esprit de compétition.
Restauration et buvette sur place. .
Gisors 27140 Eure Normandie
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English : Slalom en côte
L’événement Slalom en côte Gisors a été mis à jour le 2026-03-20 par Vexin Normand Tourisme