SLAM Place de l’Hôtel de Ville Cazères

SLAM MEDIATHEQUE DE CAZERES Cazères 2026-03-26

SLAM Place de l’Hôtel de Ville Cazères jeudi 26 mars 2026.

SLAM

Place de l’Hôtel de Ville MEDIATHEQUE DE CAZERES Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:00:00
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-26

Rendez vous à Cazères
Des textes en synergie avec de la musique   .

Place de l’Hôtel de Ville MEDIATHEQUE DE CAZERES Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 10 05  bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

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Rendezvous at Cazères

L’événement SLAM Cazères a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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