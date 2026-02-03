Slam & Co Place Nicolas Copernic Potigny

Slam & Co Place Nicolas Copernic Potigny vendredi 27 mars 2026.

Place Nicolas Copernic Médiathèque Potigny Calvados

Atelier d’expression libre à l’écrit comme à l’oral.
Supports au choix (carnet, smartphone, accessoire sonore…).
Animé par deux bénévoles.

Sur réservation (15 personnes maximum)
Gratuit
Place Nicolas Copernic Médiathèque Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22 

English : Slam & Co

Free expression workshop, both written and spoken.
Choice of media (notebook, smartphone, sound accessory, etc.).
Led by two volunteers.

Bookings required (maximum 15 people)
Free

