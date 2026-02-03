Slam & Co Place Nicolas Copernic Potigny
Slam & Co Place Nicolas Copernic Potigny vendredi 27 mars 2026.
Slam & Co
Place Nicolas Copernic Médiathèque Potigny Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:30:00
fin : 2026-03-27 19:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Atelier d’expression libre à l’écrit comme à l’oral.
Supports au choix (carnet, smartphone, accessoire sonore…).
Animé par deux bénévoles.
Sur réservation (15 personnes maximum)
Gratuit
Place Nicolas Copernic Médiathèque Potigny 14420 Calvados Normandie +33 9 62 01 90 22
English : Slam & Co
Free expression workshop, both written and spoken.
Choice of media (notebook, smartphone, sound accessory, etc.).
Led by two volunteers.
Bookings required (maximum 15 people)
Free
L’événement Slam & Co Potigny a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande