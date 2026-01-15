SLAM COLLÈGE LES DEUX PINS Sète

SLAM COLLÈGE LES DEUX PINS

Quai des Moulins Sète Hérault

2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Restitution par les collégiens et le Collectif Orchestré, du travail réalisé lors des ateliers d’écriture et de mise en musique, donnés par un spécialiste dans la discipline du SLAM. Direction Georges Di Isernia et l’intervenant parolier et SLAM MEAK En partenariat avec le Collège des 2 pins (Frontignan)Gratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

Restitution by schoolchildren and the Collectif Orchestré, of the work carried out during writing and musical workshops, given by a specialist in the discipline of SLAM. Direction: Georges Di Isernia and SLAM and lyricist MEAK

