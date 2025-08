Slam en voix et images Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

Slam en voix et images Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Dimanche 3 août, 15h00 Entrée libre

Dimanche 3 août c’est le dernier jour d’exposition de la collection d’Antoine L. et c’est DIM’Bar, moment convivial et participatif pour les petit.es et grand.es…

Ce Dim’BAR de finissage d’exposition et fin de saison fera la part belle aux voix issues du Slam urbain, rural, …

Lecture à haute voix par les membres du BAR, mais aussi scène ouverte pour que chacune, chacun puisse s’exprimer au regard des recueils présents mais aussi avec vos propres textes !

Sans oublier un petit goûter et quelques jus de fruits…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-03T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-03T19:00:00.000+02:00

Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord