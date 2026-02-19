Slam et Poésie Yacht-Club Granville

Slam et Poésie

Yacht-Club Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:20:00

fin : 2026-03-08 17:50:00

Date(s) :

2026-03-08

Louis la Malice. L’association Presqu’ile de Poésie invite un magnifique duo rennais de slameurs. Charles Louis et Malice conjuguent leurs deux univers poétiques dans un spectacle plein de complicité et de sensibilité. Dans ce duo, ils prennent la parole à tour de rôle et quelquefois ensemble pour mettre en mots des personnages qui sont le reflet de notre époque.

Ce spectacle sera complété par une scène ouverte.

Tout public .

Yacht-Club Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 00 communication@ville-granville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Slam et Poésie

L’événement Slam et Poésie Granville a été mis à jour le 2026-02-19 par OTGTM BIT Granville