Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2025-05-23 18:00:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Une conférence pédagogique et poétique qui questionne le travail et ses dérives. Partant de ses propres expériences, de vendeur de burgers à journaliste people en passant par prof de ping-pong et maintenant poète, Mojo détricote pas à pas ce concept qui nous occupe au quotidien.

Restauration sur place dès 19h. .

La Ruelle 3 Avenue du Château

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 32 53 24 info@laruelle-segur.com

