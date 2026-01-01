Slam Kifftout à l’Echappée Pôle L’échappée Saint-Julien-Chapteuil
Slam Kifftout à l’Echappée Pôle L’échappée Saint-Julien-Chapteuil samedi 17 janvier 2026.
Slam Kifftout à l’Echappée
Pôle L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-17 18:00:00
2026-01-17
Slam Kifftout
Atelier d’écriture de 14h30 à 16h30 (dès 7 ans)
Slam session (scène ouverte) de 17 à 18h (tout public)
En partenariat avec le collège Jules Romains et la médiathèque Henri Dubois
Participation libre.
Pôle L’échappée 18 avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 59 34 07 agora.stjulienchapteuil@gmail.com
English :
Slam Kifftout
Writing workshop from 2:30 to 4:30 pm (ages 7 and up)
Slam session (open stage) from 5 to 6pm (all audiences)
In partnership with Collège Jules Romains and Médiathèque Henri Dubois
Free admission.
