Slam Naval du Carnaval 12e édition Bar le Parisien Granville
Slam Naval du Carnaval 12e édition Bar le Parisien Granville jeudi 12 février 2026.
Slam Naval du Carnaval 12e édition
Bar le Parisien 20 Rue Lecampion Granville Manche
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12 22:00:00
2026-02-12
En voilà une belle manière de commencer à s’immerger dans la folie du Carnaval. Le partage par l’oralité créative, de textes satiriques, humoristiques, de goguettes sur l’actualité de la Vie c’est aussi ce qui contribue à la perpétualisation de la fierté carnavalesque granvillaise.
Venez costumés. .
Bar le Parisien 20 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 6 28 03 09 09 contact@slamvabien.org
