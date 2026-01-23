Slam Naval du Carnaval 12e édition Bar le Parisien Granville

Slam Naval du Carnaval 12e édition

Bar le Parisien 20 Rue Lecampion Granville Manche

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

2026-02-12

En voilà une belle manière de commencer à s’immerger dans la folie du Carnaval. Le partage par l’oralité créative, de textes satiriques, humoristiques, de goguettes sur l’actualité de la Vie c’est aussi ce qui contribue à la perpétualisation de la fierté carnavalesque granvillaise.

Venez costumés. .

Bar le Parisien 20 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 6 28 03 09 09 contact@slamvabien.org

