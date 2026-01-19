Slamenco – 17ème édition TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 18:00 – 21:00

Gratuit : non Scène ouverte de 18h à 19h – gratuit. Tournoi de Slam : 20h30 – 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Seize slameuses et slameurs venu·es des quatre coins de l’Ouest se retrouvent sur scène pour un moment unique : le tournoi Slamenco. Au programme : textes percutants et créativité dans une ambiance vibrante.Chacun·e viendra défendre son univers et sa plume pour tenter de remporter le titre tant convoité. Vos votes couronneront les vainqueur·es du tournoi !Une scène ouverte en première partie de soirée, suivie du tournoi plein de passion : bienvenue à la 17ème édition du Slamenco !

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



