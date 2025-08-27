Slam’Nature, quand la biodiversité prend la parole Parc de l’Ermitage Sainte-Catherine Lormont

Gratuit sur inscription

Les Visites en poésie sont un projet original et sensible porté par Street Def Records, en partenariat sur cette date avec Cistude Nature.

Cette proposition en plein air invite le public à (re)découvrir un parc naturel à travers une déambulation artistique et participative mêlant poésie, slam et découverte de la biodiversité.

Accompagné·e·s par des intervenant·e·s de Cistude Nature pour la dimension scientifique et par des slameurs et beatboxeurs de Street Def Records, les participant·e·s suivent une balade ponctuée de points d’arrêt où des éléments du milieu naturel (paysage, faune, flore, ambiance sonore, usage du site…) deviennent prétexte à la création : poème, improvisation slam…

Une manière originale de s’immerger dans un espace naturel, d’apprendre à l’observer autrement et de faire résonner les mots au rythme du vivant.

A partir de 12 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Le parc présente un dénivelé, équipez-vous de bonnes chaussures de marche.

Parc de l'Ermitage Sainte-Catherine Rue Saint-Cricq, 33310 Lormont, France Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Balade slamée & scientifique au Parc de l’Ermitage

Street Def Records