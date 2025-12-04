SLAVA’S SNOWSHOW – CATEGORIE C – LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

SLAVA’S SNOWSHOW – CATEGORIE C Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

THEATRE LE FORUM – FREJUS PRÉSENTE : SLAVA’S SNOWSHOWAprès leur venue au Forum en décembre 2019, nous retrouvons pour notre plus grand plaisir ces clowns mélancoliques et hirsutes, créatures humbles et irrévérencieuses, toujours loufoques.Préparons-nous à retrouver notre regard d’enfant et à plonger dans un monde où tout est possible !Suivons-les dans leurs aventures poétiques qui transforment la scène et la salle en vaste terrain de jeu.Que l’émotion pure surgisse, grandisse et se déchaîne comme une tempête de neige !Oscillons sans retenue entre rire et larmes, en écoutant les palpitations d’un cœur en hiver.Retrouvons l’innocence de notre âme d’enfant, au contact de cette troupe de tendres fêlés, distillant ses bulles de malice.Et que l’art de Slava se mêle à nos vies, que la magie du clown opère, afin que nous puissions apprécier totalement ce merveilleux cadeau qu’est Slava’s Snowshow !

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83