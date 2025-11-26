Slava’s Snowshow Le Pin Galant Mérignac

Slava’s Snowshow Le Pin Galant Mérignac mercredi 26 novembre 2025.

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T20:30:00 – 2025-11-26T22:00:00

Fin : 2025-11-30T18:30:00 – 2025-11-30T20:00:00

Un spectacle où le temps s’arrête, qui ramène à l’insouciance de l’enfance. Celle d’un monde imaginaire, fantastique où tout est possible !

Accueilli pour la quatrième fois et régulièrement plébiscité par le public du Pin Galant, le « Slava’s Snowshow » est un moment magique qu’il faut venir voir absolument !

Le show de Slava ? C’est l’art du clown allié à la poésie d’un univers visuel très original. La plus profonde tristesse rehaussée d’un immense bonheur. Une tornade magique et surréaliste qui laisse rêveur. Depuis 1978, année de fondation de sa compagnie, le grand clown russe Slava Polunin a fait plusieurs fois le tour de la planète avec ce spectacle. C’est une épopée dans l’univers absurde et surréaliste d’un commando de clowns, d’extra-terrestres et de magiciens venus d’ailleurs… L’art traditionnel du clown est comme ressuscité, régénéré de mille et une inﬂuences contemporaines : théâtre d’avant-garde, effets spéciaux, théâtre visuel, tempête de neige grandeur nature, toile d’araignée géante… Car le « Snowshow » est une œuvre d’art où chaque scène est un tableau, chaque geste un poème, chaque décor un symbole.

Le spectacle événement de la saison !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Veronique Vial