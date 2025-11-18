Slava’s Snowshow Nouveau cirque, humour

Grand Théâtre, Brest

Début : 2025-11-18 14:30:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-22

Sur les routes du monde entier depuis 30 ans, ce chef-d’œuvre absolu de l’art du clown revient ! Une expérience visuelle pleine de surprises et d’enchantement.

Bulles de savon, toile d’araignée géante, tempête de neige, créatures fantasmagoriques… Voyage merveilleux dans l’univers enneigé de son créateur, Slava’s Snowshow nous invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures de clowns mélancoliques, aux immenses chaussures rouges, aux bonnets à grandes oreilles et à l’imagination fertile. Construit autour d’une succession de séquences burlesques, généreuses et colorées, ce spectacle de poésie pure se joue de nos drames d’adultes comme de nos rêves d’éternels enfant

Informations pratiques

A partir de 8 ans.

Durée 1h30 (entracte compris).

Réservation conseillée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne

