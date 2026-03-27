Slave & Tzigane Salle des fêtes Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot

Slave & Tzigane

Salle des fêtes Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Concert Slave et Tzigane avec buffet et buvette.

Concert Slave et Tzigane avec buffet et buvette. .

Salle des fêtes Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 02 96

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English : Slave & Tzigane

Slavonic and Gypsy concert with buffet and refreshments.

L’événement Slave & Tzigane Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot