Slave & Tzigane Salle des fêtes Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot
Slave & Tzigane Salle des fêtes Charles de Cacqueray Sainte-Livrade-sur-Lot vendredi 27 mars 2026.
Slave & Tzigane
Salle des fêtes Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Concert Slave et Tzigane avec buffet et buvette.
Concert Slave et Tzigane avec buffet et buvette. .
Salle des fêtes Charles de Cacqueray 23 Avenue Jean Moulin Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 32 02 96
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English : Slave & Tzigane
Slavonic and Gypsy concert with buffet and refreshments.
L’événement Slave & Tzigane Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot
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