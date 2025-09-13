SLBFEST: Festival de rock à Saint Laurent Blangy Saint-Laurent-Blangy

Saint-Laurent-Blangy

Imaginez un festival entre un canal et un bois.

Imaginez un festival où venir en famille l’esprit tranquille.

Imaginez un festival où découvrir des musiciennes et musiciens rock de qualité, quelle que soit l’heure de la journée.

Imaginez un festival avec des animations et des concerts sans discontinuité, où boire et se restaurer sans se ruiner.

Imaginez un festival de l’arrageois où l’on peut venir à pied, à vélo, en bus, en voiture, ou même en pédalo.

Ce festival existe à Saint-Laurent-Blangy, et il est gratuit.

Au programme neuf groupes, folk, blues et rock en plein jour et métal la nuit tombée, des animations familiales, des jeux de société, des jeux en bois, de la lecture et même des auteurs de polar, de la bonne bièreun bar à vin et à bulles (nouveauté 2025) une restauration à petit prix (barbecue, croques végé et friterie).

Informations pratiques:

Le samedi 13 septembre 2025 de 14h à 1h

Rendez vous rue Laurent Gers à Saint Laurent Blangy

Gratuit

Plus d’informations sur la page Facebook .

Rue Laurent Gers Saint-Laurent-Blangy 62223 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 15 30 90 mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

