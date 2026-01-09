Sleep for Earth Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Avec une approche mêlant radicalité et pragmatisme, le collectif Le Clair Obscur projette une vision où l’humanité, grâce aux progrès scientifiques, entre volontairement en hibernation pour plusieurs siècles. Cette pause globale vise à enrayer la prédation des ressources limitées et à offrir un temps de régénération à la Terre.

Porté par une conférence performée et immersive, Sleep for Earth n’est pas un simple spectacle, mais un projet global, un manifeste géopolitique ouvert et extensible. D’un TedX détourné à une simulation d’assemblée générale de l’ONU, cette conférence entre fiction et prospective est une invitation à repenser nos modes d’existence pour mieux les suspendre.

dans le cadre du Week-end de clôture Out of Time de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France

Le samedi 10 janvier 2026

de 19h30 à 20h00

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h30 à 20h00

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

