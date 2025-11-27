SLEEP THEORY – NOUVEAU CASINO Paris

SLEEP THEORY Début : 2026-02-15 à 19:30. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : SLEEP THEORYSleep Theory délivre l’énergie dynamique, le groove puissant et les refrains percutants dont le monde du rock a désespérément besoin. Cullen Moore est un chanteur hors pair qui surpasse presque tous ses contemporains, évoquant les voix pop, R&B et rock’n’roll les plus emblématiques et intemporelles des dernières décennies.En moins de deux ans, Sleep Theory est devenu le cinquième groupe le plus diffusé sur les radios Active Rock, avec trois titres classés dans les charts annuels rock sur YouTube et Amazon. « Fallout » a été la neuvième chanson la plus jouée sur Active Rock en 2024. Jelly Roll et David Draiman font l’éloge du groupe. Shinedown, Falling In Reverse, Beartooth, Nothing More, Wage War, Set It Off et Daughtry les ont emmenés en tournée.Sur « Afterglow », leur premier album, ainsi que sur l’EP « Paper Hearts », le groupe offre un son riche et émotionnel qui mélange le heavy rock hymnique à la Linkin Park et Bring Me The Horizon avec la pop et le R&B, alternant avec aisance entre breakdowns et ballades. Amazon Music, Loudwire et Revolver les ont désignés comme Artiste à surveiller en 2025. Revolver a justement déclaré : « Le mélange captivant de metalcore, de pop et de R&B du groupe… a propulsé Sleep Theory parmi les révélations majeures de la musique heavy. »Sleep Theory repousse sans cesse ses limites créatives et propulse le genre vers de nouveaux sommets sonores.Retrouvez-les le 15 février 2026 au Nouveau Casino !

NOUVEAU CASINO 109, Rue Oberkampf 75011 Paris 75