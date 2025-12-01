Sleepy Hollow par Tago Mago MJC Morlaix

Sleepy Hollow par Tago Mago

MJC 7 Place du Dossen Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:15:00

Date(s) :

2025-12-19

Ciné-concert

Explorant l’incroyable potentiel cinétique de leur musique instrumentale hypnotique, TAGO MAGO fait le pari d’un ciné-concert autour de Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête (1999) de Tim Burton.

La complicité est immédiate entre la musique sauvage et lancinante, brute et cosmique de Joris Prigent (claviers, voix) et Léo Le Roux (batterie, moog, voix) et le romantisme noir gothique des aventures fantastiques d’Ichabod Crane.

À contre-pied de la BO originale orchestrale de Danny Elfman, la pulsation métronomique inventive et l’incandescence des architectures sonores complexes de TAGO MAGO transfigurent littéralement notre vision. Entre déflagrations soniques et apaisement, halètement sauvage et psychédélisme, groove et odyssée, les magnifiques symphonies minimales de TAGO MAGO nous embarquent dans d’impétueuses et passionnantes aventures sonores. Avertissement film interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en salles. .

MJC 7 Place du Dossen Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 09 94

