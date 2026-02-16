Sliman Kaisa dans Inconnu L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Sliman Kaisa dans Inconnu

Du 01/03 au 05/04/2026 tous les jours de 21h15 à 22h30. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-01 21:15:00

fin : 2026-04-05 22:30:00

Inconnu , c’est un spectacle sur tout ce qu’on fait sans avoir les données aimer, élever des enfants, croire en l’avenir, faire confiance aux autres, avancer vers la seule certitude la fin.

Après plus de 10 ans de scène dans l’anonymat, je réalise que toute notre vie est une équation à deux inconnus nous et demain.

Et spoiler j’ai pas les réponses. J’ai des blagues. .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Inconnu is a show about everything we do without having the data: loving, raising children, believing in the future, trusting others, moving towards the only certainty: the end.

