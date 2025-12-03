SLIMANE – SALLE PLEYEL Paris

SLIMANE Début : 2026-06-06 à 20:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE et NOE MUSIC PRESENTENTSLIMANEUn piano. Une voix.Cette voix si singulière que les Français ont découvert il y a tout juste 10 ans. Et l’envie urgente de partager ses chansons comme à ses débuts, dans l’intimité de la Salle Pleyel, là où chaque mot, chaque souffle, chaque silence résonne plus fort.10 ans de musique et de chansons. 10 soirées exceptionnelles.À partir du 14 mai 2026, Slimane et son complice Yaacov Salah au piano vous donnent rendez-vous à la Salle Pleyel de Paris. Face au succès – les dix premières dates affichant complet – l’artiste ajoute deux représentations supplémentaires, prévues les 6 et 7 juin 2026.

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75