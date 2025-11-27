SLIMANE SYMPHONIQUE – SALLE PLEYEL Paris

SLIMANE SYMPHONIQUE Début : 2026-06-11 à 20:00. Tarif : – euros.

SAS SALLE PLEYEL PRÉSENTE : SLIMANE SYMPHONIQUEL-R-24-2882Un orchestre. Une voix.Cette voix si singulière que les Français ont découverte il y a tout juste 10 ans. Et l’envie urgente de partager ses chansons dans une dimension inédite, où chaque mot, chaque souffle se voient sublimés par la grandeur orchestrale de la musique symphonique.Alors que les concerts en piano-voix prévus à partir du 14 mai 2026 affichent déjà complet, Slimane ajoute 11 soirées événement à la Salle Pleyel, cette fois, accompagné d’un orchestre symphonique.Rendez-vous à Paris à partir du 11 juin 2026.

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75