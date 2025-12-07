Slip Inside Rue du 19 Mars 1962 Léognan

dimanche 7 décembre 2025.

Slip Inside

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Cirque contemporain

Tout public

Durée 1h10

Billy et Piotre ont des corps de rêves, des corps de stars. Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande démonstration de leurs talents. Et Dieu sait si leur palette est large.

Du talent à l’état pur, la crème de l’acrobatie, le foie gras du mime, le saindoux de la danse, bref la poésie brute des grandes années du music-hall.

Une heure de rire, sans paroles, avec deux fois rien.

Cie OKIDOK (Belgique) .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

