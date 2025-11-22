Slon des métiers d’art Art & Dien Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Slon des métiers d’art Art & Dien

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-22

Le salon Art&Dien signe son grand retour à la salle des Congrès de Saint-Yrieix, pour un week-end placé sous le signe de la créativité et du savoir-faire artisanal. Véritable vitrine des métiers d’art en Limousin, cet événement réunit 28 artisans d’art venus de toute la région et d’ailleurs.

Entre expositions, ventes et démonstrations, laissez-vous séduire par l’univers raffiné de la maroquinerie, de la céramique, du vitrail, du travail du bois ou encore de la bijouterie. Chaque pièce raconte une histoire, celle d’un geste maîtrisé et d’une passion partagée.

Un moment d’inspiration et de découverte, idéal pour dénicher des créations uniques et préparer vos cadeaux de fin d’année avec élégance et authenticité. .

