Sloug Run 2 Brasserie & Cie Pleubian
Sloug Run 2 Brasserie & Cie Pleubian samedi 4 juillet 2026.
Pleubian
Sloug Run 2
Brasserie & Cie 8 Rue Boisgelin Pleubian Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Course ou marche à pied de 8km à la Brasserie & Cie à Pleubian suivi d’une soirée concert/Foodtruck.
Ouverte à tous même ceux qui n’ont pas couru !
Au profit de la station de Pleubian. .
Brasserie & Cie 8 Rue Boisgelin Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 85 22
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English :
L’événement Sloug Run 2 Pleubian a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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