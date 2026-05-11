Sloug Run 2 Brasserie & Cie Pleubian

Pleubian

Sloug Run 2

Brasserie & Cie 8 Rue Boisgelin Pleubian Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Course ou marche à pied de 8km à la Brasserie & Cie à Pleubian suivi d’une soirée concert/Foodtruck.

Ouverte à tous même ceux qui n’ont pas couru !

Au profit de la station de Pleubian. .

Brasserie & Cie 8 Rue Boisgelin Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 85 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sloug Run 2 Pleubian a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose