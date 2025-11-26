Slovénie : identité slave, mentalité germanique, un modèle d’équilibre européen Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux

Slovénie : identité slave, mentalité germanique, un modèle d’équilibre européen Mercredi 26 novembre, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Gironde

Entrée libre et gratuite sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T19:00:00 – 2025-11-26T21:00:00

Slovénie : identité slave, mentalité germanique, un modèle d’équilibre européen

Conférence avec Edo Sabanagic, président-fondateur de l’association 5mfbh

Mercredi 26 novembre 2025 | 19h

Un moment de convivialité suivra la conférence, pour prolonger les échanges dans la bonne humeur.

Ne manquez pas cette occasion de mieux comprendre la richesse culturelle et le modèle unique de la Slovénie en Europe.

Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

