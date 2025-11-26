Slovénie : identité slave, mentalité germanique, un modèle d’équilibre européen Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Bordeaux
Slovénie : identité slave, mentalité germanique, un modèle d’équilibre européen Mercredi 26 novembre, 19h00 Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine Gironde
Entrée libre et gratuite sur réservation.
Conférence avec Edo Sabanagic, président-fondateur de l’association 5mfbh
Mercredi 26 novembre 2025 | 19h
Un moment de convivialité suivra la conférence, pour prolonger les échanges dans la bonne humeur.
Ne manquez pas cette occasion de mieux comprendre la richesse culturelle et le modèle unique de la Slovénie en Europe.
