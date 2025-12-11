Slow Art Day, la journée qui vous invite à prendre votre temps devant les oeuvres Musée Fernand Léger André Mare Argentan

Slow Art Day, la journée qui vous invite à prendre votre temps devant les oeuvres

Prenez votre temps, observez attentivement, vous pourriez être surpris par ce que vous voyez ! Grâce aux petits post-it présents dans les étages du musée, partagez avec nous les petites choses que vous avez vues lors de votre observation attentive des œuvres. Écrivez votre ou vos observations (une par post-it) et coller le post-it sur le bord de la vitrine.

Une animation à vivre en toute autonomie .

