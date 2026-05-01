Slow cirque Parblex Parking de la salle Steredenn Plouédern

Plouédern

Slow cirque Parblex

Parking de la salle Steredenn 9 route du stade Plouédern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Voilà vingt ans qu’ils se tirent le maillot avec une complicité toujours plus naturelle et un amour de la blague bien faite qui ne tolère pas le compromis. Année après année, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André affirment leur attachement à une forme d’artisanat laborieux et modeste, faisant d’eux les adeptes d’une sorte de “slow cirque”.

Parblex aspire à un minimalisme qui met en scène l’esprit même de cet artisanat. Exploitant jusqu’au trognon les accessoires qu’ils ont trouvés au fond de leur atelier (une planche, une truelle, une boule de pétanque, une masse de chantier…), ils détournent ces ustensiles d’apparence banale avec une dextérité méticuleuse. Entre leurs mains, ces objets mis en mouvement et en lumière ont plus qu’une âme, ils deviennent complices, partenaires et leur volent même parfois la vedette…

– Conception et interprétation Didier André et Jean-Paul Lefeuvre.

– Tout public, à partir de 7 ans.

– 2 dates de spectacles:

* Le vendredi 8 mai 2026 à 18h, parking de la salle Steredenn (repli salle Steredenn en cas d’intempéries) à Plouédern.

* Le samedi 9 mai 2026 à 18h, parvis de la salle Kejadenn (repli salle kejadenn en cas d’intempéries) à Logonna-Daoulas. .

Parking de la salle Steredenn 9 route du stade Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Slow cirque Parblex

L’événement Slow cirque Parblex Plouédern a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LANDERNEAU DAOULAS