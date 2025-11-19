Slow Couture 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 15:00 – 18:00

Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Tout public

Viens apprendre à coudre un vêtement à la main en prenant le temps avec Hélène de Atelier curieuse.Ici, pas de machine à coudre. Nous allons prendre le temps de coudre à la main, avec du fil, une aiguille, un dé et des ciseaux. Nous apprendrons ensemble des techniques de couture. Plusieurs patrons assez simples sont proposés en fonction des envies et des niveaux de chacun et chacune. La mercerie est fournie (fil, aiguille, ciseaux, etc). Des tissus sont en vente à prix libre mais vous pouvez bien sûr ramener vos propres tissus et/ou matériel.Vous pouvez vous inscrire à un atelier ou au cycle complet à prix librePour toute question ou précision : contact@ateliercurieuse.fr

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/slow-couture-1