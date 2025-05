Slow Food Béarn pour une transition vers une alimentation plus saine et plus durable – Salle des fêtes Bescat, 21 juin 2025 10:00, Bescat.

Pyrénées-Atlantiques

Slow Food Béarn pour une transition vers une alimentation plus saine et plus durable Salle des fêtes Rue du Bourg Bescat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

L’association Slow food Béarn propose 2 jours de rencontres pour échanger sur la façon d’arriver à plus de souveraineté alimentaire tant au niveau des agriculteurs que des consommateurs.

Initiez-vous à la biodiversité lors d’une visite (samedi matin) puis, suivez la conférence de JP. Sarthou (prof agronomie/agroécologie) et K. Jaquemart (directrice de Foodwatch France) suivie d’un débat avec divers experts et représentants du monde agricole et dédicace avec La Librairie La Curieuse.

Le dimanche, en parallèle du “Marché de la Terre”, l’association Slow Food Béarn relèvera un “défi

locavore” supervisé par S. Linou un repas à moins de 10€ avec des aliments produits dans un rayon

de 51km autour de Bescat !

Renseignements Slow Food Béarn (organisateur) 06 76 78 55 51 www.slowfood-bearn.fr .

Salle des fêtes Rue du Bourg

Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 78 55 51 slowfood.bearn@gmail.com

English : Slow Food Béarn pour une transition vers une alimentation plus saine et plus durable

German : Slow Food Béarn pour une transition vers une alimentation plus saine et plus durable

Italiano :

Espanol : Slow Food Béarn pour une transition vers une alimentation plus saine et plus durable

L’événement Slow Food Béarn pour une transition vers une alimentation plus saine et plus durable Bescat a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées